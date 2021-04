Moderní domy na katalogových fotkách valašské firmy Janošík vzbuzují iluzi, že se okna a skleněné dveře slévají do jedné stěny a tvoří obvod stavby. Třeba dům v Krkonoších, který postavilo studio Fránek Architects, má takové dvě „průhledné zdi“ nad sebou, v přízemí i v patře. Z místností je tak nerušený výhled do hor a okolní krajiny. A právě o to podle Jakuba Janošíka jde. „Okna by měla v podstatě zmizet a nerušit architekturu. Design oken musí splynout s domem a to, co jde vidět, by mělo být nepatrné a pokorné k okolí. Ideální zážitek je, když okno nevnímáte,“ přemítá o vzhledu oken mladý muž, který se v rodinném podniku stará o vývoj a marketing.

Jeho otec Jiří, jenž ve Valašských Příkazech začal okna a dveře vyrábět v 90. letech, a navázal tak na truhlářskou tradici svého pradědečka, dodává, že dosáhnout oné neviditelnosti je náročné. Velkoformátová dřevěná okna váží i více než tunu, musí být bezpečná a musí chytře zakrývat fixní i otevírací části oken, skrýt kování i spoje.

Společnost Janošík se dokázala ve svém odvětví dostat na špici. Pomohla tomu úzká spolupráce s architekty. Jejich okna má například vinařství Sonberk nebo dům v Jinonicích, který získal titul Interiér roku 2019. Okna vyrobili také pro maringotku „Černou fazoli“ umělce Krištofa Kintery. Loni podnik stál u zrodu Asociace českého průmyslového designu, která má podpořit firmy s vlastními výrobky s vysokou přidanou hodnotou. V asociaci je nyní několik desítek českých firem, mezi nimi například výrobce skla Lasvit nebo porcelánka Rudolf Kämpf.