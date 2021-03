Pomoci dětem z chudšího prostředí dosáhnout na vyšší vzdělání se státu vyplatí. Daniel Prokop se svým týmem PAQ Research a think-tankem IDEA v nejnovější analýze pro Nadaci České spořitelny vyčíslili, že česká ekonomika tratí na nevzdělanosti až 18 miliard ročně. Také spočítali, o kolik peněz stát přichází, pokud žáci nedokončí střední školu, a mají tak jen základní vzdělání. Pokud by stát investoval do opatření, která pomohou zvednout vzdělanostní úroveň dětí z nejchudších prostředí, česká ekonomika na tom vydělá, říká Prokop v rozhovoru pro HN.

HN: Podle vašich dat více než šestina mladé generace v ohrožených regionech nedokončí střední školu ani učiliště a jsou pak ohroženi nezaměstnaností. Z evropských srovnání ale nevycházíme v tomto ohledu tak špatně, jak to?

Záleží na tom, jak to zkoumáte. Celkově v Česku nedokončí střední školu asi šest procent studentů, ale velmi se to liší regionálně. Na severozápadě republiky v posledních letech předčasné odchody vzrostly až na 17 procent, střední školu nedokončí každý šestý. My jsme porovnali, jak se liší ve výši odvodů do státního rozpočtu, pobírání sociálních dávek či trestní činnosti lidé, kteří školu dokončí a kteří ne. Počítali jsme s tím, že z nich budou spíše podprůměrní středoškoláci, a i tak nám vyšlo, že předčasné odchody ze školy způsobují ztrátu veřejných financí dva až tři miliony korun za život jednoho člověka. A to jsme nezapočítali další náklady, jako že je to chybějící pracovní síla pro průmysl. Přitom programy, které se zaměřují na zvýšení šancí k dokončení studia, mohou být velmi efektivní.