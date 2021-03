Kdyby se volby do sněmovny konaly už teď, zvítězila by koalice Pirátů se STAN. Právě těmto dvěma opozičním stranám průzkumy přisuzují, že po podzimních volbách budou sestavovat vládu. Širší tým lidí, který by se na ní měl podílet, sestavují předsedové Ivan Bartoš (Piráti) a Vít Rakušan (STAN) už teď. Peníze na obnovu státu po koronavirové pandemii chtějí získat z vyššího zdanění těžby surovin nebo komerčních nemovitostí, které je v Česku nižší než jinde v Evropě. Andreje Babiše (ANO) označují za slabého premiéra, zdůrazňují, že předseda vlády musí umět jasně říct i prezidentovi, že vládu řídí on, ne prezident. A že je to vláda, kdo určuje zahraniční politiku.

HN: Podle průzkumů teď mluvíme s budoucím premiérem a ministrem vnitra. Už máte další kandidáty na ministry?

IB: Na průzkumech bych nestavěl budoucnost. Představíme program, který bude funkční pro zemi v krizi, a svedeme politickou bitvu. Je však daleko důležitější, jak teď dopadne šest měsíců do voleb. Také jsme nepostavili žádnou stínovou vládu, jak to některé strany dělaly, když nevěděly co.

HN: Není to chyba? Stínová vláda může sloužit k tomu, že volič ví, koho může očekávat, a politik se důkladně připraví na práci.

IB: Ve světě jsou stínové vlády obvyklé, mnohem více než u nás. My jsme se STAN domluveni, že naše lidi budeme nominovat do takzvaného vládního týmu. Kvůli covidu a vyjednávání koalice se nám to zhruba o měsíc zpozdilo, ale pokračujeme. Není to domluveno tak, že bychom hledali zástupce STAN pouze na potenciální ministerstva, o která by měli zájem. Bude to větší skupina lidí, kteří se orientují v daných resortech.

HN: Dokdy tým představíte?

IB: Zhruba do jednoho měsíce.