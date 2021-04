Zní to skvěle: jste mladí, narodili jste se v době největší ekonomické prosperity. Pro sociology jste generace Z, která vyrůstá s technologiemi, je vzdělaná. Pro některé boomers jste ale banda floutků, kteří si ničeho neváží. Máte být vděční za to, co si generace před vámi musely odepřít, abyste vy mohli zírat do smartphonu. Jo, je to paráda, až teda na tu klimatickou krizi, pandemickou krizi, demografickou krizi, dluhovou krizi nebo bytovou krizi, což jaksi budete muset řešit vy, protože boomers si budou v penzi louhovat čajíček z vašich několikrát zvýšených daní a renty, kterou nashromáždili v době, kdy ještě trhy něco vynášely.

Tak nějak by mohla nejmladší generace popsat své pocity ohledně svých budoucích vyhlídek. A bylo by to do značné míry oprávněné. Jistě, těžké to měla svým způsobem každá generace. Každá doba má své specifické výzvy, ale právě proto je důležité uznat, že ta současná jich také nemá zrovna málo.