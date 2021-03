Americký prezident Joe Biden a jeho demokraté v Kongresu se rozhodli naplnit citát Alberta Einsteina, že každá krize v sobě skrývá příležitost. Projevuje se to v rostoucím počtu forem pomoci Američanům a tamnímu byznysu v úsilí zmírnit dopady pandemie koronaviru.

Když před třemi týdny prezident pro tuto pomoc uvolnil mohutný balík v úhrnné výši 1,9 bilionu dolarů, byla to jen první část obrovských investic. Směřují nejen do ekonomiky, ale také výrazně rozšiřují programy sociálního a zdravotního zabezpečení, peníze plynou i do vzdělávání a na přechod energetiky USA k zeleným zdrojům. Plán zní: uvolnit další nejméně tři biliony dolarů.