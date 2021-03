V posledních letech patřila mezi nejbližší spolupracovníky Petra Kellnera. Kateřina Jirásková má jako finanční ředitelka skupiny PPF detailní přehled o peněžních tocích, nejdůležitější strategii a nových partnerstvích či prodejích. To vše bude muset v příštích týdnech a měsících naplno využít, aby bránila zájmy PPF a také rodiny Petra Kellnera. A k tomu se musí vyrovnat s jeho odchodem. „Už teď mi chybí, že mi nikdo v sobotu večer nebude opravovat excelovou tabulku. A to mi ještě zdaleka celá ta ztráta nedošla,“ říká v rozhovoru pro HN.

HN: Kdy jste se dozvěděla o tragické nehodě Petra Kellnera?

V neděli večer. Ještě jsme chvíli doufali, že to není pravda. Je to obrovská ztráta pro rodinu, a protože PPF vždy byla rodinná firma s krátkými rozhodovacími procesy, tak je to opravdu velká ztráta i pro celou skupinu.

HN: Nakolik jeho úmrtí ohrozí samotnou PPF?

Jsme již opravdu velká skupina, která má nastavené detailní procesy řízení a rozhodování. V 99 procentech případů se rozhodují manažeři sami, Petr Kellner zasadil a nechal vyrůst mohutný strom s hlubokými kořeny. Nejsme bezzubí, takové riziko by náš majitel nikdy nedovolil. Jsme připraveni fungovat naplno dál. Jestli to bude lehčí, to určitě nebude. Ale jsme připraveni.