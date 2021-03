Česko se vehementně řítí do ruské náruče-obruče. Hlavně vicepremiér Karel Havlíček dělá všechno pro to, aby kontrakt na stavbu nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany získal ruský státní podnik Rosatom. Havlíček to dělá proti doporučení bezpečnostních orgánů českého státu, ale pod tlakem prezidenta Miloše Zemana a jeho poradců. Cíl je jasný: svázat suverénní Česko ekonomicky, politicky a bezpečnostně s Ruskem.

V našem okolí se v posledních letech jeden takový případ odehrál. Maďarsko v roce 2014 překvapivě bez soutěže a za dosud ne úplně veřejně známých podmínek oznámilo, že jeho elektrárnu Paks 2 se dvěma bloky postaví ruský Rosatom. Od té doby se odehrálo mnoho kroků, které ukazují, co se stane se členským státem Evropské unie a Severoatlantické aliance, pokud se takto jadernou pupeční šňůrou spoutá s Putinovým Kremlem. Klišé o trojském koni by bylo ještě mírným přirovnáním.

Maďarskou zkušenost ústící do takřka vazalského postavení Budapešti vůči Moskvě naposledy shrnul ve své studii pro Bezpečnostní centrum Evropské hodnoty Dominik Istrate, analytik maďarského think tanku Political Capital. A je to zajímavé čtení. Lze z ní totiž vyčíst i budoucnost Česka. Podobností projektu, který oceňuje i Miloš Zeman, s Dukovany je poměrně hodně. A dá se z nich vzít pozitivní poučení.