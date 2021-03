Už je to pro ni rutina. Probudí se, nasnídá, sedne do auta svého kolegy Vadima Kobzeva a jedou z Moskvy do 120 kilometrů vzdáleného města Pokrov. Tam zaparkují před trestaneckou kolonií IK-2, ohlásí se na vrátnici a v autě čekají, až je pustí za jejich klientem, ruským opozičníkem Alexejem Navalným. Čekají dlouhé hodiny a občas se nedočkají vůbec. A druhý den znovu. Navalného advokáti přijíždějí každý den.

„Budeme to dělat pořád. Bojíme se o Alexejův život a naše návštěvy jsou způsobem, jak mu zajistit bezpečí,“ řekla HN advokátka Olga Michajlovová.