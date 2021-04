Takový start se jen tak nevidí. A nezažije. Vítězslav Lukáš nastoupil do čela české pobočky nadnárodní průmyslové skupiny ABB v lednu loňského roku. Firmu s více než třemi tisíci zaměstnanců a několika výrobními fabrikami přebíral po finské manažerce Tanje Vainiové. Coby dlouholetý manažer koncernu, který v něm začínal ještě v 90. letech jako čerstvý absolvent vysoké školy, měl všechny předpoklady pro hladké předání. Jenže přišel covid. A v ABB ho pocítili dřív než jinde – díky celosvětové působnosti se 100 tisíci pracovníky začaly do pražského ústředí proudit informace o koronaviru s několikatýdenním předstihem.

Na byznys podniku, který jiným průmyslovým firmám pomáhá s automatizací a dodává jim například robotické systémy, ale neměla pandemie zásadní dopad. Ačkoliv celá skupina podle aktuálních čísel za rok 2020 vykázala zhruba sedmiprocentní pokles tržeb i zisku (na 26 miliard, resp. 2,9 miliardy dolarů), české divizi se dařilo lépe než v roce 2019, kdy utržila přes 12 miliard korun.

HN: Máme to takřka přesně rok od prvního lockdownu. Jaký pro vás byl?

Samozřejmě složitý, pandemii v dnešním rozsahu jsme za posledních sto let nečelili. Lidské ztráty následované těmi ekonomickými jsou obrovské, ale velký dopad má pandemie i na běžné životy lidí. Osobně považuji za nemalou výzvu i skloubení home officu s distanční výukou dětí, a to mluvím o jednom z nejjednodušších úkolů, které v současné době musíme řešit. Řečí čísel pro nás byl rok 2020 z pohledu tržeb i zisků lepší než rok 2019. Vedlo k tomu několik cest. Třeba ochranná opatření, která jsme zavedli v době, kdy v Česku ještě ani nebyl žádný diagnostikovaný covidový případ. My jsme už tehdy minimalizovali kontakty zaměstnanců na nezbytně nutné, zajišťovali jsme si dostatečnou zásobu ochranných pomůcek, jako jsou roušky a respirátory. Nikdy jsme neměli žádný komunitní přenos – a to máme přes 3300 zaměstnanců.

HN: To bude tím, že máte pobočky po celém světě, takže jste se mohli poučit, ne?

Je to tak. Získali jsme detailní podklady od kolegů z továren v Itálii a Číně. Tam v boji s pandemií měli náskok dvou měsíců a sdíleli s námi, co v jejich firmách zafungovalo nejlépe. Ať se jednalo o pokročilé způsoby měření teploty, nebo efektivní organizaci v oblastech s vysokou koncentrací zaměstnanců, jako je stravování či toalety. Výhodou je i to, že je ABB dlouhodobě aktivní v sektorech, u nichž se klade velký důraz na bezpečnost, jako je například těžební průmysl nebo námořní doprava, takže bezpečnost našich zaměstnanců i zákazníků je i pro naše manažery naprostá samozřejmost. Nebylo tedy těžké naše procedury adaptovat na aktuální stav. Například na respirátory jsme přešli v létě, když většina republiky ztratila jakoukoliv obezřetnost. Klíčová byla také komunikace směrem k zaměstnancům.