V dnešní době je to nezvyklý pohled. Lidé posedávají na zahrádkách, popíjejí, nakupují, chodí do kina a na večírky. Jako kdyby pandemie koronaviru neexistovala. V univerzitním městě Tübingen v Bádensku-Württembersku tím ale neporušují žádné zákazy. Nemusí. Místní primátor Boris Palmer ze strany Zelených se rozhodl jít na nákazu jinak. Vsadil na masivní rychlotesty a uvolnil na ně peníze. Život se tak mohl vrátit do běžných kolejí.

Radnice věnuje velkou pozornost seniorům. Dříve než ostatní německá města testovala v domovech důchodců a pečovatelských ústavech a všem seniorům bezplatně poskytla respirátory FFP2. Pro ostatní obyvatele zřídila osm center, testování je možné i v obchodních domech, lékárnách a na dalších místech. Výsledky jsou povzbudivé a vyvolaly velký zájem po celém Německu.