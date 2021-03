Lidé se při pořizování psa často řídí emocemi. Vidí roztomilé štěně, které je legrační, heboučké, přítulné… a za pár minut si ho odvážejí domů. Po čase ovšem s hrůzou zjistí, že jejich výběr nebyl úplně nejlepší. V tom lepším případě si k psovi stejně najdou cestu, v tom horším skončí čtyřnohý mazlíček v útulku. Přitom pro každého existuje ideální pes, stačí si jen dopředu ujasnit, co se od čtyřnohého parťáka očekává.

Životní styl je důležitý

Na vzhled raději úplně zapomeňte a zaměřte se na temperament. Životní styl a časové možnosti by měly být alfou a omegou výběru. Pokud jste například vášnivým běžcem a chcete, aby s vámi běhal i váš chlupáč, zvolte plemeno, kterému běh nebude činit potíže. S čivavou si moc nezaběháte, zatímco výmarský ohař nebo německý ovčák s vámi budou klidně sbírat kilometry. Milovníci hor a dlouhých túr zase ocení společnost aljašského malamuta nebo sibiřského huskyho. I na věku majitele psa záleží. Zatímco k dětem jsou ideálními parťáky mops, francouzský buldoček nebo Jack Russel teriér, starší majitelé si zamilují přítulnou povahu bišonka.

Dalším kritériem by měly být časové možnosti majitelů. Jsou plemena, která jsou velmi dominantní a jejichž výcvik vyžaduje více času. Pokud je ale čas přesně to, co nemáte, volte ta, která nejsou náročná na výcvik. Třeba border kolii, která se cvičí velmi snadno.

Na zahradu, nebo do bytu

Rozhodnutí mít čivavu v boudě nebo bernardýna v jednopokojovém bytě není úplně ideální. Psi si sice zvyknou na všechno, ale některým plemenům více vyhovuje zahrada, zatímco jiným gauč. Při výběru je dobré myslet i na sousedy. Jestliže bydlíte v paneláku a celý den jste v práci, nonstop štěkající pes dobré sousedské vztahy nevytvoří. Neštěkajících psů je přitom mnoho, třeba takový basenji nebo shiba.

Pes, nebo fena?

Až se rozhodnete, jaké zvolíte plemeno, ujasněte si jeho pohlaví. Tato volba je spíše otázkou osobních preferencí. O fenách se říká, že jsou klidnější a lépe se s nimi pracuje, ale nemusí to platit vždy. Navíc jejich hárání může někomu vadit. Potíže mohou nastat s nekastrovanými jedinci. U nekastrovaných fen se může vyskytovat falešná březost, nekastrovaní psi zase bývají agresivní a často utíkají za hárající fenou.

S papíry, nebo z útulku?

Chcete-li mít zaručen původ psa a jeho povahové rysy, obraťte se na renomovaného chovatele a pořiďte si štěně s papíry. Ty jsou zárukou toho, že byly respektovány zásady genetického zdraví. Lákavým inzerátům nabízejícím štěňata bez papírů se obloukem vyhněte, i když budete přesvědčeni, že se nejedná o množírnu. Množírny totiž používají velmi sofistikované metody, jak kupující oklamat. Z nějakého důvodu pes papíry nedostal, například množení mohlo proběhnout mezi sourozenci či nemocnými jedinci.

Další z možností je dojít si pro chlupáče do útulku. Psů, kteří čekají za mřížemi kotců na lepší život, neustále přibývá, takže tímto způsobem kromě radosti sobě a své rodině uděláte i dobrý skutek. Takový pes sice za sebou má nějakou historii a jeho život není jako nepopsaný štěněčí list, ale o to vděčnější vám z útulku vysvobozené zvíře bude.