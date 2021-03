Bývalého prezidenta si vydržoval, současného vozil ve vlastním letadle. S premiérem měl uzavřenou tichou dohodu o neútočení. Jeho byznys prostupuje kritickou infrastrukturou celé země. Nejbohatší Čech Petr Kellner byl zosobněným důkazem, jak úzce je v Česku podnikání propojené s politikou. Pro Česko proto bude klíčové, co se stane s impériem PPF po Kellnerově tragické smrti.

Kellnerův byznysový příběh byl vlastně cestou od momentu, kdy mu vztahy s politiky umožnily ve velkém stylu odstartovat, do bodu, kdy se sám stal klíčovou postavou politiky, aniž by v ní byl přímo vidět. V 90. letech dostal příležitost byznysově vyrůst na privatizaci České pojišťovny, načež tehdejší ministr financí Ivan Kočárník dostal místo v představenstvu firmy. Během 30 let pak dosáhla Kellnerova skupina takřka všudypřítomnosti, což je zřejmé už z letmého výčtu jejích tuzemských aktiv: O2, CETIN, Nova, CzechToll, Home Credit, Air Bank... Voláme s PPF, na internet se připojujeme s PPF, za dálnice platíme s PPF, díváme se na to, co uzná za vhodné PPF, půjčujeme si od PPF, ukládáme si peníze u PPF. Skupina má, s výjimkou situací, jako je současná pandemie, na život a finance průměrného Čecha větší vliv než vláda a celá exekutiva.