Do zimní olympiády v Pekingu příští rok Čína naplno spustí svou digitální měnu. Zároveň se tamní vláda netají tím, že digitálními penězi brzy úplně nahradí hotovost. Říše středu tak ukončí svůj tisíciletý experiment s papírovými penězi, který tolik fascinoval středověké návštěvníky z Evropy v čele s Marcem Polem. Hotovost ale bude mít na kahánku i v Evropě – a tisíc let to trvat nebude.

Prokletí hotovosti

Bankovky a mince mají pro stát hromadu nevýhod. Pomáhají šířit koronavirus (možná) a další patogeny a toxiny (určitě). Umožňují lidem vyhýbat se daním. Ulehčují fungování organizovaného zločinu. Znemožňují centrální bance srazit úrokové sazby hlouběji pod nulu. To jsou problémy často zmiňované a podrobně rozebrané třeba v knize profesora Rogoffa Prokletí hotovosti.