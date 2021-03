Svět není jako dřív. Ono to pochopitelně platí, kdykoliv to vyslovíte, ale pandemie čínského koronaviru nás za poslední rok změnila opravdu radikálně. Některé z těch změn pozorujeme sami na sobě – na home officech jsme přibrali, naučili jsme se správně nastavit počítač na videoporady, dlouhodobý pobyt s našimi nejbližšími v uzavřené domácnosti důkladně prověřil, jestli je láska opravdu to, co jsme si mysleli, a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí o hygieně, lidské anatomii nebo o tom, jak moc moderní máme státní správu.

Nemusíme se ale spoléhat jen na své subjektivní dojmy. Po celou dobu nás zkoumala a sledovala řada expertů a odborníků. A díky nim víme docela přesně, co s námi globální nákaza covidem-19 provedla. Pojďme se na sebe tedy podívat.