Dění kolem dostavby jaderné elektrárny Dukovany je nanejvýš podivné. Pokusme se vysvětlit, co za ním může být. Nejprve stručně, co se stalo. Ministr průmyslu Havlíček rozhodl, že ČEZ pošle zadávací dokumentaci čtyřem firmám, s tím, že mají vyplnit takzvaný bezpečnostní dotazník. Mezi těmito firmami je i ruský Rosatom. Havlíček to udělal i přes to, že všechny tajné služby i úřad pro kybernetickou bezpečnost vloni na podzim vládu varovaly, aby vláda Rosatom neoslovovala. V případě, že by tendr vyhrál, hrozí, že režim Vladimira Putina použije největší zakázku v historii Česka k vydírání státu. Havlíček sice tvrdí, že nejde o vyhlášení tendru, o kterém má rozhodnout až příští vláda, ale faktem je, že to je jasný proaktivní krok, který půjde těžko brát zpátky.

Článek pro předplatitele Ještě na vás čeká 80 % článku. Pokračovat ve čtení můžete jako náš předplatitel. Vedle přístupu k veškerému on-line obsahu HN můžete mít: Mobilní aplikaci HN

Web bez reklam

Odemykání obsahu pro přátele

On-line archiv od roku 1995

a mnoho dalšího... Máte již předplatné? Přihlaste se. Přihlásit se Zajímá vás jen tento článek? Dočtěte si ho za 19 Kč. Vaše e-mailová adresa: * Proč ji potřebujeme? Zadejte prosím platný e-mail. Tento e-mail je již použit. Zadejte jiný nebo se přihlaste Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Zároveň vám založíme uživatelský účet, abyste se mohli k článku kdykoli vrátit a nemuseli jej platit znovu. Pokud již u nás účet máte, přihlaste se. Potřebujeme e-mailovou adresu, na kterou pošleme potvrzení o platbě. Pokračováním nákupu berete na vědomí, že společnost Economia, a.s. bude zpracovávat vaše osobní údaje v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů. Vyberte si způsob platby kliknutím na požadovanou ikonu: Platba kartou Rychlá online platba Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Připravujeme platbu, vyčkejte prosím. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později. Platbu nelze provést. Opakujte prosím akci později.