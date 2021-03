Příprava výstavby první části kanálu Odra–Dunaj–Labe, která by měla spojit Ostravu s Polskem, běží naplno. Plány vodní cesty prosazované zejména prezidentem Milošem Zemanem tady dostávají reálnou podobu. Ministerstvo dopravy už se dokonce před několika týdny dohodlo s polskou stranou na trase díla. Měla by obejít a ušetřit přírodně cenné meandry řeky Odry, které tvoří severně od Bohumína česko-polskou hranici. Město Ostrava však zůstává ke stavbě zejména kvůli obavám z úbytku vody a poškození krajiny odmítavé, plán ze stejného důvodu kritizují ekologové. Váhavý postoj zaujímá Moravskoslezský kraj.

Začít s přípravou první části kanálu zadala svému místopředsedovi a ministru průmyslu a dopravy Karlu Havlíčkovi (ANO) vláda na konci října. Úsek mezi ostravskou čtvrtí Svinov a polskou hranicí by měl stát 15 miliard korun. „V září jsme měli vstupní jednání s Poláky, kde jsme si řekli, že ze tří variant na polské straně a dvou na naší musíme vybrat jednu společnou a zahájit k ní veškeré projektové předpřípravy. A to jsme před dvěma až třemi týdny dotáhli do konce,“ prohlásil náměstek ministra dopravy Jan Sechter.