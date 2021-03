Kurzy akcií společností a fondů, které patřily od příchodu pandemie mezi lídry globálních akciových trhů, se zejména v posledních týdnech kousek po kousku propadají a od svých předchozích rekordních úrovní jsou leckdy vzdáleny až o desítky procent. Burzovní party na akciích amerických technologických firem je tak, zdá se, u konce. Dokonce by se dalo napsat, že splaskla bublina. A pokud ne, tak přinejmenším postupně uchází. Zejména drobní investoři přitom donedávna sázeli na to, že kurzy akcií jdou s menšími výkyvy jen nahoru.

Do značné míry dění souvisí s takzvanou rotací investorů do akcií firem ze sektorů, které by mohly nejvíce těžit z návratu běžného i ekonomického života do normálu. Hlavně v USA tomuto optimismu nahrává poměrně rychlý průběh očkování. Středem zájmu tak jsou například aerolinky, hotelové řetězce i akcie menších firem, které jsou více citlivé na ekonomický vývoj.