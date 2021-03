Podmínky pro výstavbu bytů v Česku změní nejen chystaný stavební zákon. Pražský magistrát v uplynulých dnech nastínil, že za změnu územního plánu bude od developerů žádat větší příspěvky na výstavbu škol, školek nebo parků. Vedení města totiž tvrdí, že změnou plánu zhodnocuje pozemky, které developer vlastní. „Vnímám to tak, že jde o sektorovou daň. A to není správně. Mělo by se to řešit jinak. Je tam navíc spousta neznámých,“ říká v rozhovoru pro HN jeden z nejhlasitějších odpůrců návrhu, šéf developerské společnosti Trigema Marcel Soural.

Developeři by měli městu či městské části přispívat podle velikosti projektu. A to už ve chvíli, kdy se plán mění, tedy ještě před zahájením samotné stavby. V území, kde je pro výstavbu nutné měnit územní plán, by měl investor podle představ politiků odvádět 2300 korun za metr čtvereční hrubé podlahové plochy. Do té se počítá i plocha zastavěná stěnami. V místech, kde územní plán umožňuje stavět byty už teď, by město požadovalo 700 korun za metr.

Šéf Trigemy se obává, že město nedokáže za peníze od developerů stavět školy a parky dost rychle. „Město musí sledovat i náš harmonogram. Že chceme nemovitosti postavit a rozprodat. Nemáme čas čekat. Peníze mají svoji hodnotu, své úročení. Čím později na trh produkt dáme, tím větší náklady s tím budeme mít. Naším zájmem je tedy dávat nemovitosti na trh co nejdříve. A jak nám bude město garantovat, že to stihne zrealizovat tak, jak potřebujeme?“ říká Soural.