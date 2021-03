Nikdy při jednání nepodceňujte šachisty, protože ti jediní vědí, čeho chtějí v procedurálním zmatku dosáhnout. Když nemohou protivníka udolat argumenty, zmátnou ho systémem hlasování, protože se vyznají v tom, co který krok znamená. A také vědí, že čím delší je zasedání, tím více klesá pozornost unaveného soupeře. Na příkladech jednání Rady České televize by se to dalo skoro vyučovat.

Minulou středu trvalo zasedání televizních radních skoro sedm a půl hodiny. Začíná se to stávat novou normou. Nejprve se dohadují o tom, jak bude jednání vůbec probíhat, a pak u jednotlivých témat zabřednou do vyhrocených diskusí, které má nezúčastněný člověk problém sledovat střízlivý. Je skoro neuvěřitelné, jaký úpadek kultury jednání dokážou způsobit lidé, kteří se navenek tváří jako ultrakonzervativní zdvořilí jedinci s dikcí normalizačních hlasatelů.