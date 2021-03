Kvůli cíleným zahraničním vlivům došlo během posledních let k radikalizaci veřejnosti. Je o tom přesvědčen Benedikt Vangeli, jenž je vedoucím Centra proti terorismu a hybridním hrozbám, které funguje na ministerstvu vnitra čtyři roky. Šlo o snahu tehdejší vlády lépe čelit nástrojům moderního válčení. Patří k nim kybernetické útoky, dezinformace či kontrola zahraničních států nad významnými projekty, jako jsou třeba výstavba 5G sítí či dostavba jaderné elektrárny. Podle plánu měla podobná centra vzniknout i na dalších ministerstvech. K tomu ale nedošlo a skupina odborníků kolem Vangeliho zůstává osamocena v boji proti neviditelným zbraním označovaným jako hybridní hrozby. Dezinformací přitom v době pandemie přibývá.

HN: Jste jediné státní centrum, které má oficiálně na starosti boj proti lživým zprávám. Na internetu se dnes šíří mýty o očkování. Například prezident Miloš Zeman nedávno prohlásil, že ruská vakcína Sputnik V je bezpečná. Přitom ruský výrobce nezveřejnil data z klinických studií na lidech. Proč jste na to nereagovali?

Protože to nespadá do naší působnosti. Věnujeme se vnitřní bezpečnosti. A současná krize je zdravotní, takže to je primární úkol ministerstva zdravotnictví. My nemáme odborníky na zdravotnictví nebo epidemiologii. Navíc můžeme pouze monitorovat informační prostor a dodávat ministerstvu zdravotnictví informace, na jejichž základě může rozhodnout, co v dané situaci dělat. Nepřísluší nám zasahovat do politické debaty, protože jsme odborný úřad, nikoli politický.

HN: Tomu rozumím, ale když se veřejným prostorem nese informace, že ruská vakcína je bezpečná, přestože to nemůžeme vědět, tak jde přece i ohrožení vnitřní bezpečnosti. Navíc když americký prezident Donald Trump v minulosti prohlásil, že mají lidé vypít dezinfekci, aby se zbavili koronaviru, tak jste před tím varovali.

Pokud jde o jakoukoli debatu o očkování nebo o vakcínách, tak dokážeme posoudit, když jsou nějaké informace zcela zjevně neobjektivní. Pak jsou ale legitimní debaty o kvalitách vakcín nebo zdravotních postupů, kde není zajedno ani odborná komunita. My se svým zaměřením dokážeme identifikovat jenom ty extrémy.