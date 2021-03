Tato volební kampaň bude jednou z nejhnusnějších. Ne snad proto, že by politici ještě víc polevili v morálce a házeli na sebe špínu ještě většími lopatami. Bude to hlavně kvůli tomu, že profesionální dezinformátoři jsou silnější a odhodlanější než kdykoliv dřív a my proti nim bojujeme stále jen velmi vlažně.

Řada přijde na všechny, ale momentálně se hlavním terčem zdají být Piráti. Nejspíš proto, že jsou v koalici se STAN favoritem říjnových voleb do sněmovny. Několikrát je už pomluvil mistr dezinformací, premiér Andrej Babiš, který se například snažil své „čau lidi“ naočkovat tím, že Piráti do země vpustí migranty. A digitálním světem se také čile šíří zprávy například o tom, že Piráti chtějí sestěhovat cizí lidi, protože je málo bytů, tu sebrat řidičské průkazy všem seniorům nad 70 let, tu je ukládat do společných hrobů, protože je to levnější.