Nedávno si Suezský průplav připsal nový rekord. Během 6. února jím podle jeho egyptské správy proplulo oběma směry 75 obřích lodí s historicky nejvyšším celkovým výtlakem 5,8 milionu tun. O necelé dva měsíce později je vše jinak. Kvůli písečné bouři v úterý ráno uvázla na mělčině obří kontejnerová loď Ever Given mířící z Číny do nizozemského přístavu v Rotterdamu. A kanál spojující Středozemní a Rudé moře, jímž proudí téměř třetina světové kontejnerové přepravy, se úplně zastavil. Jde o největší havárii od jeho zprovoznění v roce 1869.

Za necelé tři dny podle Lloyd's List v obou směrech průplavu mezi Středozemním a Rudým mořem uvázlo 165 lodí. Jsou mezi nimi i tankery s ropou mířící do Evropy. Každý den zablokování kanálu tak podle odhadů do cílových přístavů nedorazí zboží za 9,6 miliardy dolarů. Druhé největší světové rejdařství MSC se sídlem ve Švýcarsku, které provozuje 584 lodí, už uvedlo, že zákazníci, kteří mají zboží na lodích, které se blíží Suezu, se mají připravit na „potenciální změnu dodacích termínů“.