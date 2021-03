Stejně jako se kdysi odpoutaly peníze od zlata, odpoutaly se – kdysi mnohem dříve – mýty od reality. A mýty se zde nerozumí něco, co je špatné, ale naopak něco, co strukturuje náš život, čemu (leckdy bezděky) věříme, aniž by to mělo entitu v hmotném světě. Třeba zrovna peníze.

Představuji si to jako větší skok v abstrakci než Einstenovy teorie relativity. Začít si představovat svět tak, jak není. A stejně jako Elon Musk vyhodil do vesmíru Teslu, protože kluky vždycky bavilo házet věci do dálky a do výšky (podívej, jak daleko dohodím frisbee), předháněli se mistři jazyka, zapisovatelé mýtů, jak daleko s ním mohou zajít. Jazyk – ta úžasná novinka tehdejší doby! Převratná, sjednocující high-tech hračka pro nejlepší mozky, se kterou si mohl hrát zdarma a dosyta každý.