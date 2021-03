Rychlá, svižná auta mu učarovala už jako chlapci. Ve Frankfurtu nad Mohanem, kam jeho rodiče počátkem 90. let utekli před válkou v bývalé Jugoslávii, mu v televizi neušel snad žádný motoristický pořad. Dnes je třiatřicetiletý Chorvat Mate Rimac majitelem stejnojmenné automobilky vyrábějící supervýkonné sportovní vozy. A jako důležitého dodavatele komponentů pro své elektromodely si ho považuje Porsche i další. Cesta k tomu ale nebyla vůbec jednoduchá.

Vousatý Mate Rimac je typický mladý podnikatel. Většinou chodí sportovně oblečen a v městečku Sveta Nedelja nedaleko Záhřebu, kde svoji firmu Rimac Automobili v roce 2009 založil, ho všichni zdálky zdraví. Dnes je to nejznámější podnikatel Chorvatska, země, jež dosud neměla žádnou automobilku. „Jsem hrdý na svoji zemi, která už není bílým místem na mapě evropského automobilového průmyslu,“ prohlašuje Rimac. Jeho vzorem a inspirací je proslulý vynálezce, fyzik a konstruktér Nikola Tesla, který se narodil srbským rodičům v roce 1856 v tehdejším Chorvatském království.

Rimacovi se někdy přezdívá „evropský Elon Musk“. Jak poznamenal britský list Financial Times, oba mají společné to, že lámou rekordy v elektromobilitě a jsou vysoce uznávaní. Spojuje je také to, že začali vyrábět v místě autoprůmyslem nepolíbeným. Musk v Kalifornii, Rimac v Chorvatsku. „S Elonem Muskem, před nímž mám hluboký respekt, se určitě srovnávat nemohu. On má mnohem více zkušeností a také toho dosáhl podstatně více než já,“ uvedl Rimac v nedávném rozhovoru pro německý časopis Automobilwoche. Když Musk v roce 2008 představil své první elektrické auto Roadster, bylo mu 37 let. Rimacovi je nyní třiatřicet a počet aut, která dosud vyrobil, lze spočítat na prstech obou rukou.