Zajít si sednout na zahrádku restaurace, nechat se ostříhat a k tomu si koupit dobrou knížku. Věci běžné v době před covidem po dlouhých měsících lockdownu netrpělivě vyhlíží už skoro každý. Vedle zákazníků obzvláště provozovatelé všech služeb a obchodů, kteří kvůli striktním opatřením proti šíření nemoci musí mít už řadu měsíců zavřeno, a přicházejí tak o obživu. I proto se teď upínají k novému projektu, který by mohl rozvolňování výrazně urychlit. Jedná se o mobilní aplikaci, kterou nyní vyvíjí stát a o jejímž využívání intenzivně jedná s Hospodářskou komorou.

Lidem by měla umožnit využít opět různé služby, když se prokážou očkováním proti covidu, výsledkem testu protilátek po prodělání nemoci či potvrzením o negativním testu za posledních 24 hodin. Aplikaci by si každý stáhl do mobilu, získal by tím přístup ke svým ověřeným údajům a pak je ukázal, než usedne třeba v zahradní restauraci.