Normálně by to byl ani ne dvouhodinový let s cenou od 500 korun. Jonathan Felber, začínající pilot polských aerolinek Lot, se potřeboval z Vídně nutně dopravit do litevského Vilniusu na zkoušku, kterou vyžadoval jeho zaměstnavatel. Města jsou od sebe vzdálena necelých tisíc kilometrů. Kvůli vládním opatřením proti šíření koronaviru a omezeným letům se ale z rutinní cesty stal třídenní výlet.

„Po tom, co mi zrušily různé lety nezávisle na sobě tři různé aerolinky, začalo být opravdu těžké se do Litvy dostat. Vyhledávače ukazovaly trasy s přestupy mimo Evropskou unii,“ popisuje mladý Rakušan Felber.

Hledání své cesty ale nevzdal. Zjistil, že německá Lufthansa do Vilniusu stále létá, a začal proto hledat spojení s nimi. Jejich rezervační systém mu navrhl cestu s jedenáctihodinovým přestupem ve Frankfurtu. Let byl ale téměř vyprodaný, a proto i nesmírně drahý – za nejlevnější letenku bez možnosti odbaveného zavazadla by zaplatil 870 eur, tedy asi 22 tisíc korun.