Plány na to, jak využít peníze z Národního plánu obnovy, v němž bude na jednorázové investice k dispozici celkem 172 miliard korun, vznikají na ministerstvu průmyslu a obchodu (MPO) od loňského října. V původní verzi daly jednotlivé resorty dohromady různé projekty za více než 250 miliard korun – tedy výrazně více, než na kolik mělo Česko z evropského balíku 750 miliard eur (asi 20 bilionů korun) nárok.

Všechny státy EU se na obří finanční injekci, z níž se investice a výhodné úvěry zaplatí, shodly loni v červenci na summitu v Bruselu. Jejich cílem je pomoci evropským ekonomikám postiženým pandemií koronaviru. Na rozdíl od evropských dotací k nim členské státy nemusí ze svých národních rozpočtů přidávat ani korunu navíc. Omezení ale existují: pro Evropskou komisi, která národní investiční plány schvaluje, jsou prioritou investice do digitalizace a ochrany klimatu. Investice se zároveň mají vyčerpat co nejdříve, aby jejich efekt byl co nejrychlejší. Projekty je tak sice možné proplácet až do roku 2026, většina z nich ale musí začít v letech 2021 až 2022.