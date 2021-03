Nad budoucností spalovacích motorů se v Evropě vznáší otazníky. V některých evropských automobilkách, a to i v rámci koncernu Volkswagen, se diskutuje o tom, zda – a pokud ano, pak kdy přesně – by měl být ukončen vývoj spalovacích motorů. Debata se vede i ve Škodě Auto, potvrdil HN její šéf Thomas Schäfer, i když je v této otázce zjevně rozvážný.

„Jsme v přechodném období a je těžké nyní něco s určitostí předpovídat. Svět není jen Evropa, kde se o konci vývoje spalovacích motorů nyní tolik mluví. Těžko se dá odhadnout, co se bude dít po roce 2030. Nyní víme, že musíme investovat do budoucnosti, v roce 2030 chceme mít v nabídce Škody Auto více než 50 procent elektrifikovaných modelů. Mnoho zákazníků po celém světě ale stále chce normální auta a naší úlohou by mělo být uspokojit i tuto poptávku,“ říká Schäfer. Škoda tuto středu oznámila, že v příštích pěti letech investuje 2,5 miliardy eur (65 miliard korun) do elektromobility, digitalizace a modernizace svých závodů.