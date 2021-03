Už brzy do Česka přijdou první peníze z celkem 172 miliard z EU na investice. Národní plán obnovy, který se připravuje od loňska, má podle kritiků k dokonalosti daleko. I oni ale uznávají, že se oproti původní verzi něco zlepšilo. Stále jim však vadí to, jak se využití největšího jednorázového balíku peněz, který má vláda k dispozici, připravuje. Mezi nespokojené patří například Piráti, kteří zveřejnili nejnovější verzi plánu. Oproti té původní je hlavním posunem postupné odlupování projektů, v nichž se vláda pokoušela natřít nazeleno investice do dopravní infrastruktury. Odpadly i snahy ministerstev, aby jim EU zalepila díru ve státním rozpočtu, nebo pokus vydávat za investici jednorázový příspěvek na důchody.

„Drtivá většina peněz jde na vzdělávání a technologie. Naopak téměř žádné peníze nejdou do betonu,“ řekl HN vicepremiér Karel Havlíček, jehož ministerstvo má přípravu plánu obnovy na starosti. Podle něj není Piráty zveřejněná verze finální a stále se jedná s řadou svazů a organizací. „Nyní probíhá typické porcování medvěda. Každý by chtěl kousek. Když jsem o tom minulý týden hovořil se senátory, jen oni vznesli požadavky na dalších 50 miliard,“ dodal Havlíček.