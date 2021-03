Přivést na Letnou 250 tisíc lidí není to samé jako přimět 250 tisíc lidí, aby vám dali ve volbách hlas. To je počet, který zhruba odpovídá zisku pěti procent hlasů. A ten vás z Letné může dostat až do sněmovny.

Mikuláš Minář se tam nedostane. Jeden z nejviditelnějších mladých lidí ve veřejném prostoru, který v posledních třech letech zburcoval část země do nebývale masových protestů proti Andreji Babišovi či Miloši Zemanovi, to vzdal. Ve středu ukončil činnost svého politického projektu Lidé PRO. Zjistil totiž, že přivést dvakrát čtvrt milionu lidí na demonstraci nestačí k tomu, aby pak přišli také podepsat pod petici. Těch podpisů chtěl mít Minář 500 tisíc, aby mohl v říjnu kandidovat. Do konce března to mělo být alespoň 100 tisíc. Ale Lidé PRO to dotáhli jen na něco přes 39 tisíc.