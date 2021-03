Místo rychlých dodávek a spolehlivého očkování proti nemoci covid-19 podniká Evropská unie právní kroky proti britsko-švédské společnosti AstraZeneca. Výrobce nestíhá dodávat vakcínu v takovém čase a množství, jak ho zavazuje smlouva s Evropskou komisí. Zpomaluje to tempo očkování v členských zemích. AstraZeneca navíc čelí kritice, že neplní svůj slib dodávat do Evropy i vakcíny ze závodů ve Velké Británii a naopak přípravek vyváží do zámoří.

Podle Jarmily Dolečkové, ředitelky pro zdravotní péči v české pobočce společnosti AstraZeneca, lze vakcínu z britských továren do Evropy přivézt, ale neděje se to kvůli změnám po brexitu. „Zboží teď podléhá clům. Pro léky tam je navíc speciální režim,“ říká v rozhovoru pro Hospodářské noviny.