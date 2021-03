Dražit se budou obrazy, šperky, hodinky, starožitnosti, historické zbraně a militaria, řády a vyznamenání, poštovní známky a řada dalších. „Samozřejmě se připravujeme na vrcholy naší jarní části aukční sezony, což budou Contemporary Week a Classic Week,“ říká Michal Šimek, ředitel pražské reprezentační kanceláře Dorotheum.

Jak byste zhodnotil vaši loňskou sezonu? Jaké zajímavé prodeje se vám podařilo uskutečnit?

Loňský rok nebyl pro nikoho jednoduchý. Nám se podařilo dosáhnout řady fantastických výsledků, jako byl rekordní prodej oltářní desky Pietera Coecka van Aelsta nebo listopadový výsledek 1,81 milionu eur za obraz Chaima Soutina. A byl pro nás úspěšný jak z hlediska celkového obratu, tak z hlediska zájmu zákazníků o naše aukce. Nejen těch stávajících, ale i velkého počtu nových. Takže jsme s rokem 2020 velmi spokojeni.

Prostřednictvím vašich internetových stránek si mohou zájemci nechat ohodnotit předmět on-line. Jak obtížné je poznat na dálku jeho hodnotu?

Jsou díla, která lze dobře posoudit i podle nekvalitních fotografií, a jsou díla, u kterých nestačí ani profesionální fotografie a člověk je musí vidět na vlastní oči. Dodnes vidím obraz Adolfa Kosárka, který jsme nabízeli v roce 2014. Kolegyně nabídku dostala e-mailem s tím, že majitelé mají doma obraz, asi nepodepsaný, a byli by rádi, kdyby se na něj raději přišla podívat osobně, protože je strašně veliký a těžký a není v jejich silách jej přivézt ukázat. Nakonec se prodal za 150 tisíc eur a je zatím stále nejdražším v aukci prodaným dílem tohoto českého krajináře.

Kromě obrazů pořádáte například také aukce šperků, známek, historických vozidel či hraček. Je nějaký segment trhu, který je spíše opomíjen a zasloužil by si podle vás větší pozornost sběratelů?

To by byla trochu medvědí služba těm sběratelům, kteří se v tom segmentu pohybují a jsou rádi, že o něj nejeví zájem investoři hledající nové příležitosti (smích). Na sběratelství je krásné to, že neřešíte hodnotu předmětu, neřešíte, zdali si svůj úlovek nesete ze vznešené aukce, nebo zaplivaného bazaru, neřešíte, jestli bude cenový vývoj vaší sbírky takový nebo makový. Sběratelství je vášeň. Z tohoto pohledu mám v posledních letech dojem, že tou opomíjenou kategorií je samotné sběratelství, protože trh s uměním se dostává do sevření čísel, indexů a jasné snahy tu krásu a vášeň, jdoucí staletí ruku v ruce, kvantifikovat a vyčíslit. Jako student dějin umění jsem se chtěl věnovat obchodu s uměním, jako obchodník s uměním čím dál více vnímám, jak je pro mě tím nejdůležitějším to, co nelze čísly vyjádřit. Neopakovatelný prožitek z umění, z originálů uměleckých děl, z dechberoucí zručnosti řemeslníků, nad jejichž fascinujícími výtvory dnes mnoho lidí láme hůl, protože vitrína přestala být běžnou součástí našich domácností.

Jaké aukce připravujete v nadcházejícím období? Na co se mohou zájemci o umění těšit?

Jen v březnu a dubnu máme v aukčním kalendáři více než stovku aukcí. Obrazy, šperky, hodinky, starožitnosti, historické zbraně a militaria, řády a vyznamenání, poštovní známky a řadu dalších. A pak se samozřejmě připravujeme na vrcholy naší jarní části aukční sezony, což budou Contemporary Week s klasickou modernou a současným uměním a Classic Week s aukcemi starých mistrů, starožitností a obrazů 19. století. A na ty se obzvlášť těším, v aukci obrazů 19. století budeme kromě jiného nabízet úžasný obraz klasika rakouského malířství 19. století, Ferdinanda Georga Waldmüllera, což je jeden z mých oblíbených autorů. Doufám, že se nám podaří přiblížit se skvělému výsledku z loňské podzimní aukce, kdy jsme jiný Waldmüllerův obraz prodali téměř za 300 tisíc eur. A samozřejmě budeme s napětím očekávat i výsledky našich pražských akvizic. S loňským rokem jsme byli velmi spokojeni, snad budeme moci říct to samé i o výsledcích za rok 2021.

