Vloni jste si poprvé vyzkoušeli pořádání on-line aukcí. Jak se vám tento formát osvědčil?

Nejen že jsme si vyzkoušeli, ale po velmi úspěšné jarní on-line aukci a dvou aukcích standardních jsme ještě stihli uspořádat i další on-line aukci na podzim. Úspěšnost prodeje je na rozdíl od sálových aukcí v těchto případech téměř stoprocentní. U nás je to dáno také výběrem položek z nižší cenové kategorie a nízkou vyvolávací cenou, od 500 do pěti tisíc korun, což často vede k nárůstům té kladívkové v mnoha stovkách procent.

Úspěšnou tečku za vaší loňskou sezonou přinesla prosincová Večerní aukce, na které se vydražil za více než 27 milionů korun obraz Královna moří od Jana Zrzavého. Čekali jste podobný úspěch?

Musím přiznat, že nás dosažená cena velmi příjemně překvapila. Věděl jsem, že jde o zcela výjimečný obraz jednoho z nejvýznamnějších českých malířů 20. století. Sám Zrzavý si obrazu Královna moří velmi považoval. Pracoval na něm řadu let a můžeme říci, že jde o stěžejní obraz s námětem bárek v Bretani. Tento motiv se objevuje v jeho tvorbě během více než 20 let poměrně často. Pochopitelně u takového díla nelze předem odhadnout prodejní cenu. Mimochodem nový majitel tohoto obrazu mi později prozradil, že by byl ochoten dražit ještě mnohem výše, a naopak v pořadí druhý dražitel nakonec litoval, že nepřihazoval dále.

V minulém roce jste přepsali i několik autorských rekordů.

Těch rekordních dosažených cen bylo za loňský rok opravdu hodně, a to z různých kategorií a období. Ze sochařství například vrcholně gotická madona s Ježíškem, která se vydražila za 1,1 milionu korun, či mramorová socha Tvá láska, ženo, drtí od Emanuela Kodeta, vydražená za 600 tisíc korun. Z obrazů to byly Jan Václav Mrkvička a jeho portrét Borise III. s dosaženou cenou 650 tisíc korun nebo Hugo Boettinger a Podobizna tanečnice Milči Mayerové, která byla vydražena za 440 tisíc korun. Z designu stojí za zmínku Josef Gočár a jeho kubistická vitrína s hodinami, která se vydražila za 1,6 milionu korun, či kubistická váza od Vlastislava Hofmana s dosaženou cenou 500 tisíc korun.

Která díla nabídnete v nadcházející aukci?

Kromě on-line aukce, jež se uskuteční 30. března, se nyní soustředíme na klasickou jarní zahradní aukci a vypadá to, že nabídka bude opět kvalitní a pestrá. Jedná se o výtvarné umění, starožitnosti a design od 15. do 21. století. Příjem děl probíhá až do poloviny května, takže ještě nevíme, zda se k nám nedostane nějaký zatím skrytý poklad. Již nyní ale máme pěkné portfolio, ze kterého bych vybral například dílo galerijní kvality Adrieny Šimotové O blízkém vzdáleném II. Vyvolávací cena je 550 tisíc korun.

Kromě aukcí pořádáte také výstavy, například letos v létě byste měli veřejnosti představit méně známou českou výtvarnici Minku Podhajskou. Co vše bude na výstavě k vidění?

Na výstavu Minky Podhajské se opravdu těším. I proto, že po třech našich výstavách českých umělců z řad mužů se nyní dostáváme k první ženě. Opět, patrně jakýmsi řízením osudu, se k nám dostala velmi zajímavá část pozůstalosti této neprávem upozaděné výtvarnice. Je až s podivem, že v poslední době jsme se mohli s jejím dílem setkat snad jen v rámci výstav hračkářské tvorby první poloviny 20. století a výrobků z produkce Artělu. Přitom rozsah její tvorby je mnohem pestřejší. Obrazy, kresby, grafika, dekorování nábytku, práce s kovem a design všeho druhu. Doufám, že se nám podaří uskutečnit reprezentativní výstavu s průřezem celé její tvorby, a zároveň počítám s vydáním rozsáhlé monografie a další samostatné knihy pamětí Minky Podhajské, a to s bohatým fotografickým doprovodem z jejího života.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.