V aukčních výsledcích Galerie Kodl za loňský rok není patrná ani stopa pandemie. Jeden aukční rekord střídal druhý. Jak to bude letos, ukáže další aukce. Již nyní galerií rezonují jména Václava Brožíka, Jakuba Schikanedera, Julia Mařáka, Antonína Slavíčka, Františka Kupky, Toyen, Jana Zrzavého a řady dalších, popisuje v rozhovoru Martin Kodl, majitel galerie.

Vaši listopadovou aukci jste poprvé pořádali před prázdným sálem a hned při ní padly tři aukční rekordy. Zdá se, že se vám v on-line prostředí daří.

Okolnosti nás přiměly zamýšlet se nad novými výzvami a reagovat na ně. Připravili jsme nový aukční portál Artslimit.com a listopadová aukce proběhla bez kupců v sále. Zájemci dražili on-line, po telefonu nebo pověřili plnou mocí zástupce galerie. Přiznám se, že jsem příliš nevěřil, že aukce v prázdném sále bude na úrovni těch „klasických“. Naším dlouhodobým cílem je nezklamat lidi, kteří nás poctili svou důvěrou. Ta se vytváří dlouho, v naší rodině ji začal budovat můj praděda, pokračoval děda, otec a já ji udržuji dál. I proto jsem byl nervózní. Zhruba u padesáté položky jsem se zklidnil a byl jsem si už jistý, že všechno dobře dopadne. Vynikající výsledek přičítám i tomu, že jsme loni nepořádali naši tradiční jarní aukci, a spojili jsme tak dvě dražby do jedné.

Jaké rekordy tedy byly pokořeny?

Celková vyvolávací částka 210 milionů se takřka zdvojnásobila a poprvé tak byla překonána hranice 400 milionů v jedné aukci. Obraz „Divertimento II“ Františka Kupky byl vydražen za více než 90 milionů korun. Jde tak nejen o nejdražší Kupkovo dílo na světě, ale také o vůbec nejdražší obraz prodaný v Česku. Plátno Theodora Pištěka „Adieu, Guy Moll“ jsme vydražili za více než 25 milionů, což je nejvyšší částka zaplacená za dílo žijícího autora. Pro mě osobně je nejdůležitější celkové procento úspěšnosti. Vše nad 85 procent je považováno za úspěch a my jsme téměř na plném prodeji. Za tímto číslem se skrývají znalosti, zkušenosti a desítky let poctivé práce celého týmu lidí.

Vzbudil přesun do on-line prostředí větší zájem u investorů z řad mladších ročníků?

Nejmladší generace tvoří již delší dobu silnou skupinu kupců obrazů, umění vnímá jako součást života a je ochotna za ně utrácet. On-line aukce automaticky nezvyšují zájem o nákup uměleckých děl u žádné věkové kategorie. Mohou však být velmi zajímavé pro zájemce o české výtvarné umění ze zahraničí. Nabízí ideální řešení všem, kteří se živé aukce nemohou či nechtějí zúčastnit. On-line aukce také umožňuje lépe rozložit investici a neutratit víc, než chcete.

Může pandemie výrazně změnit trh s uměním?

Pandemie „postrčila“ celý svět směrem k novým technologiím. On-line aukcí bude přibývat. Dosavadní ekonomické výsledky u nás i ve světě naznačují, že zájem o nákup i prodej umění neklesá. Privátní prodeje probíhají celou dobu velmi dobře. Celosvětově se sice obraty aukcí snížily, ale nesmíme zapomenout, že se během loňského prvního pololetí žádné dražby nekonaly. Důležité je hledět i na další parametry, například kolik děl se v aukcích prodalo, nebo na poměr mezi vyvolávací cenou a tou, za kterou bylo nakonec dílo vydraženo.

Krize v roce 2008 odstartovala zájem o alternativní investice. Také nyní panují obavy z inflace a mnozí se znovu poohlížejí po alternativních možnostech pro zhodnocení svých investic. Kolegové ze zahraničí potvrzují naši zkušenost, že v počtu prodaných položek zažíváme rekordní období. Výtvarné umění je v současném světě finanční jistotou a lidé si začínají zvykat na pojem hodnotová investice.

Jak se daří našim umělcům v zahraničí? Roste o české výtvarné umění zájem?

Tradičně je v zahraničí největší zájem o českou modernu. Stále častěji ale do zahraničních sbírek míří i tvorba soudobých umělců. Sekce Kodl Contemporary, o kterou se starají mé tři děti, se věnuje současnému umění a loni se podílela na výběru deseti děl soudobých autorů, jež zařadila londýnská Sotheby's do své listopadové aukce. Šlo o historický okamžik, protože tak velká kolekce českého mladého umění dosud nebyla v žádné obdobně významné aukci Sotheby's prezentována. Všichni z vybraných tvůrců uspěli a díla Ondřeje Basjuka, Josefa Bolfa, Jana Kalába, Krištofa Kintery, Šárky Koudelové, Pasty Onera, Jana Pištěka, Miroslava Polácha, Jakuba Špaňhela a Lubomíra Typlta se prodala. Zájemci často přihazovali i nad naše odhady. Těší mě, že tato aukce posílila postavení současných českých umělců na mezinárodní umělecké scéně.

Od jaké cenové hladiny byste vůbec doporučoval začít zvažovat investici do uměleckých děl?

Vše se odvíjí od toho, jaké jsou možnosti investora. Z toho je třeba vycházet. Je možné začít nakupováním uměleckých děl v řádu desítek tisíc, ale pokud má začínající investor k dispozici miliony, může se jeho první nákup pohybovat i v šesti nulách. Bez ohledu na rozpočet všem radím, aby se nejprve v oboru trochu vzdělali a dokázali se ve světě umění základně orientovat. Každý, kdo si chce něco pořídit, by si měl projít muzea nebo pár veřejných i komerčních galerií a zjistit, co se mu vlastně líbí. Dnes k tomu stačí internet. Virtuálně si můžeme prohlédnout sbírky či výstavy všude na světě. Investice do umění by se měla odvíjet nejen od očekávání zhodnocení. Nejedná se o akcii a člověk by si koupí měl udělat i radost. A žádný začátečník se rozhodně neobejde bez pomoci nezávislého odborníka.

Jsou při zhodnocování investic do umění úspěšnější pragmatičtí investoři nebo ti, kteří spíše díla nakupují pocitově?

Ti nejúspěšnější investoři by se dali zařadit do obou kategorií najednou. S nákupem a cenou si nechají poradit od odborníků, ale zároveň si díla vybírají i podle svého vkusu. Takový přístup jim umožňuje realizovat objektivně dobré nákupy děl, které tvoří atraktivní celek. Nejúspěšnější jsou ti, kteří do nákupu umění dávají nadšení, srdce a sběratelskou vášeň. Často se i z pragmatických investorů stanou zapálení sběratelé a z toho mám radost největší.

V jednom rozhovoru jste řekl, že kdybyste více poslouchal svého otce, měl byste nyní opravdové klenoty. Řeč byla o dílech Medka a Toyen. Radíte také svým dětem? Do čeho by podle vás měly investovat?

Moje rada je jednoduchá: vybírejte si díla, která se vám líbí. Obraz má povznášet, udělat vám radost. Proto z dlouhodobějšího pohledu vždy vydělají víc srdcaři než investoři. Chcete-li investovat do umění, zamilujte si ho. A při nákupu používejte selský rozum.

Na jaká díla se mohou zájemci o umění těšit v nadcházející aukci?

Již teď mohu říct, že se nám opět rýsuje skvělá kolekce tvůrců 19. století zastoupená díly Václava Brožíka, Jakuba Schikanedera, Julia Mařáka, Adolfa Chwaly či Augusta Piepenhagena. Francouzskou impresionistickou malbu reprezentuje vynikající plátno od Alberta Lebourga, český impresionismus na nejvyšší úrovni představují díla Antonína Slavíčka či Václava Radimského. Vzácným obrazem je figurální kompozice od Františka Kupky z roku 1904. Věřím, že potěšíme všechny obdivovatele meziválečné avantgardy a tvorby Emila Filly, Josefa Čapka, Františka Muziky, Toyen nebo Jana Zrzavého. Výjimečně kvalitním souborem bude prezentován Josef Šíma.

Díky zapojení mých synů a jejich kontaktům v zahraničí jsme mohli do aukce zařadit nejen některé z výše jmenovaných autorů, ale také neobyčejnou malbu Augusta Herbina, spoluzakladatele slavné skupiny Abstraction-Création, a díla dvou úspěšných a respektovaných autorů současnosti − Gerharda Richtera a Damiena Hirsta.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.