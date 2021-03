„V nadcházející aukci se objeví atraktivní olejomalba Toyen s názvem Cirkus z roku 1925. A také malé, ale velmi zajímavé dílo, jež pochází přímo ze sbírky zakladatele surrealistického hnutí Andrého Bretona, který jej získal darem od malířky,“ říká Vladimír Lekeš, majitel aukční síně Adolf Loos Apartment and Gallery.

Vloni v říjnu vydražila vaše aukční síň Pikovou dámu za více než dvojnásobek vyvolávací ceny. Téměř 79 milionů korun je světovým aukčním rekordem autorky. Čekali jste takový úspěch?

Takový výsledek za Toyen jsme nečekali ani ve snu. Ve stejný moment se sešli čtyři movití sběratelé, kteří měli o tento ikonický obraz extrémní zájem. Nakonec Pikovou dámu do své sbírky získal zahraniční kupec. Jde o jednoho z vůbec největších a nejzkušenějších hráčů na světovém trhu s uměním. Pečlivě si prověřuje, co a u koho nakupuje. Pro naši aukční síň je to z jeho strany velký projev důvěry a ocenění naší poctivé a tvrdé práce. Výsledek aukce je unikátní, nepochybně mimořádný i v mezinárodním kontextu.

Dražili jste také léta ztracený obraz Zimní květ od mistra nálad a melancholické poezie Jakuba Schikanedera. Vzbuzují díla, která byla roky skryta před zraky veřejnosti, větší zájem investorů?

Mají-li jasně prokazatelný původ a provenienci (dokumentaci původu díla a posloupnosti jeho držitelů, pozn. red.), tak někdy ano. Právě Schikanederův obraz Zimní květ z roku 1887 tato kritéria splňoval. Šlo o zcela mimořádný olej, jednak svou doložitelnou proveniencí od data vzniku, ale zejména svým mistrným světelným provedením. Během aukce na sebe obraz strhl velkou pozornost a trojnásobně převýšil svou vyvolávací cenu.

O jaké autory je nyní na trhu největší zájem?

Na českém aukčním trhu dominuje tvorba Františka Kupky. Na prodej jeho děl se dlouhodobě specializujeme. Do příští aukce se nám podařilo získat například vzácný konvolut jeho kreseb, pocházející z cenné sbírky mecenáše umění a továrníka Jindřicha Waldese. Dále je to tvorba surrealistické malířky Toyen. V nadcházející aukci se objeví její atraktivní olejomalba s názvem Cirkus z roku 1925. Je jedním z nejkrásnějších a nejvýznamnějších obrazů autorky vůbec a výjimečnou hodnotu mu přisuzovala i sama Toyen. V aukci se objeví také malé, ale velmi zajímavé dílo Toyen, které pochází přímo ze sbírky zakladatele surrealistického hnutí Andrého Bretona.

Značný zájem je rovněž o představitele české moderny. Patří mezi ně Josef Čapek, Jan Zrzavý, Jindřich Štyrský nebo Josef Šíma.

Jaká další zajímavá díla představíte v příští aukci 18. dubna?

Nabídneme pestrý výběr mistrovských děl z různých českých i zahraničních privátních sbírek. Pozornost sběratelů jistě upoutá Jan Preisler a jeho finální verze obrazu Tří dívky v lese z roku 1906, který se dlouhá léta skrýval v soukromé pražské sbírce. Malbu obohacuje i její vynikající provenience. Pochází z významné sbírky sběratele a mecenáše umění Bohuslava Duška. Další velmi cennou položku aukce představuje atraktivní olejomalba Alfonse Muchy Pohled do budoucnosti z roku 1938. Mezi hlavní highlighty aukce patří i práce Bernarda Buffeta Zátiší s hyacintem (milovanému P. B.) z roku 1956. Tento slavný francouzský malíř daroval obraz svému příteli a milenci Pierru Bergému, mimo jiné spoluzakladateli ikonické módní značky Yves Saint Laurent.

Z moderního umění jsme zařadili do dražby vzácné dílo Automat na polykání peněz. Jde o stěžejní dílo Běly Kolářové, které bylo vystaveno v Londýně v galerii Raven Row. Rovněž nabídneme práce Antonína Slavíčka, Maxe Švabinského, Emila Filly, Františka Tichého, Kamila Lhotáka, Vlastimila Beneše, Bohumíra Matala, Františka Hudečka, Jana Kotíka, Oty Janečka nebo Olbrama Zoubka.

