Znáte ten vtip, učitelka se ptá dětí ve třídě: děti, dnešní téma je fotosyntéza, kdo mi poví, co je to fotosyntéza? Přihlásí se romský chlapec a říká: fotosyntéza, to je dnešní téma. Tak přesně takových přiblblých protiromských vtipů by mohlo být ode dneška v české politice o něco méně. Václav Klaus mladší oznámil, že z ní odchází. Nebude kandidovat ve volbách do sněmovny a ukončí veřejné aktivity.

Právě tento vtip totiž zveřejnil Václav Klaus mladší loni v srpnu, v den výročí romského holokaustu. A pak dělal hloupého. Prý vůbec nešlo o rasistický vtip, ale o vtip učitelský. Za měsíc totiž začínal školní rok. A přesně takhle to bylo s jeho ani ne dvouletou snahou prosadit u českého voliče svoji Trikolóru. Ne moc okatě, jen tu a tam polechtávat ten místní latentní rasismus, po památném zápase pražské Slavie s Glasgow Rangers napsat, že i kdyby obránce Ondřej Kúdela řekl záložníkovi Glenu Kamarovi, že je zas*aná opice, tak by „absolutně nešlo o rasovou otázku“. Taková malá česká nahnědlost. Naštěstí nezabrala.