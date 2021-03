Zní to velkolepě. Česká národní banka v roce 2019 vykázala zisk 58 miliard korun, a loni dokonce 92 miliard. To už jsou pořádné peníze. Dokázaly by v součtu pokrýt 30 procent rekordního deficitu, jejž ministryně financí Alena Schillerová naplánovala na letošní rok a který vládní koalice podporovaná věrnými komunisty (jako pokaždé když jde o rozpočet) také prosadila. Jde o takový balík, že přilákal pozornost premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana.

„Česká národní banka by měla přispět do státního rozpočtu podobně jako centrální banky Německa a Švýcarska,“ prohlásil předseda vlády po pondělní schůzce s prezidentem v Lánech. Idea má jednu drobnou vadu: je v českých podmínkách neuskutečnitelná. Přispěl k tomu i premiérův nedůtklivý spojenec na Pražském hradě, který už víc než sedm let samojediný a naprosto ničím neomezovaný skládá vedení centrální banky.