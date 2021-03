Umění pro chudé? Nenechte se mýlit. Grafické listy a také další tisky rozmanitých limitovaných kolekcí patří k filigránským ozdobám každé umělecké sbírky. Jsou vzácné, protože se často ztrácejí v černých dírách mikrokosmu uměleckého trhu. Jsou pochopitelně cenově dostupnější, to jim však neubírá na výjimečnosti.

Grafikou (volnou čili uměleckou) se míní umělecké dílo, které bylo vytvořeno jednou z grafických technik − tiskem z výšky (například dřevoryt či linoryt), tiskem z hloubky (suchá jehla, lept) a tiskem z plochy (litografie). Každá grafika je autorem číslovaná podle pořadí jednotlivého tisku a počtu výtisků. Například označení 3/20 znamená, že jde o třetí tisk z celkového nákladu dvaceti kusů. Čím nižší náklad, tím je grafika cennější.

Dnes však umělci díky novým technologickým postupům kombinují různé nové způsoby tisku, které někdy také ručně kolorují či jinak upravují. Na trhu existuje řada rozmanitých grafik či tisků, v jejichž technice není nutné se orientovat.

Grafika je většinou tištěna na ručním papíře, jen výjimečně se objevují tisky na látce, sklu či jiném materiálu. Někteří umělci si zakládají na ručním autorském přístupu, většina z nich si však nechává podle svého návrhu připravovat a tisknout grafiky v profesionálních dílnách.

Pokud se vám do ruky dostane grafika označená E. A., A. T., jedná se o takzvaný autorský tisk, který si autor tiskne mimo náklad a zkouší si na něm barevnost či technický stav matrice. Nemělo by jich být vytištěno více než pět až deset procent z celého nákladu. Většinou si je autor ponechává ve svém archivu. Na grafikách nalezneme někdy také tiskařské značky, kterými je označovali samotní autoři, ale mohou být také jen "podpisem" slavné tiskařské dílny.

Grafiky mohou existovat jako samostatné originály, ale velmi často umělci vytváří celé edice, jejichž celek je ve své úplnosti oceňován mnohem více než jeho jednotlivé části. Někdy se můžete setkat i s názvem mapy, kterým se míní právě nějaký ucelený soubor jednoho autora nebo tematická kolekce více autorů. Takové mapy byly a jsou často iniciovány jako nějaká konkrétní zakázka (od instituce, sběratele, nakladatele a podobně).

Poznáme originál?

Důležité je, aby tisk měl výše zmíněné číslo a podpis. Signatura je zásadně napsána obyčejnou tužkou na přední straně tisku, výjimečně pak zezadu. Na českém trhu kolují různé nepodepsané "grafiky" známých autorů konce 19. století a první půlky 20. století, které vypadají věrohodně, ale mohou být pouze reprodukcemi, které někdo z původních grafických desek dále reprodukoval, nebo dokonce mohou být vyjmuty z knižních a katalogových edicí. Jejich papír působí totiž naprosto autenticky. Je velmi těžké v takovém případě určit původ, a proto je dobré starší práce zásadně pořizovat u seriózních galeristů a aukčních síní.

V nedávné historii konceptuálního umění známe také případy apropriací, tedy osvojení cizích uměleckých myšlenek a jejich začlenění do nového kontextu. Například slavná americká autorka Sherrie Levineová vytvářela věrné kopie děl jiných umělců pod svým jménem a tak se proslavila. Známý popartový umělec Andy Warhol jí dokonce věnoval vlastní síta jako předlohy pro tisk sítotisků. Pořídit si originálního Warhola od Levineové je stále ještě velká výhra, falešných Warholů na trhu totiž stále neubývá.

Kde nakupovat?

Asi laiky nepotěšíme − kdekoliv. Zajímavá i vzácná grafika se může objevit v antikvariátu, galerii i ve světové aukční síni.

V posledních letech i na českém uměleckém trhu ceny grafik neustále stoupají − dokonce k šesti- až sedmimístným číslům za kus. Když se rozprodávala grafická kolekce významného českého výtvarníka, básníka a překladatele Bohuslava Reynka v roce 2018, nejvyšší dosažená cena se blížila půl milionu korun.

Nejlepší seriózní informace zahrnující český trh nabízí web Artplus, kde můžete sledovat dlouhodobější rating nejprodávanějších autorů, porovnávat ceny a pozorovat lokální trendy.

Jelikož jsme však nyní v situaci, kdy celý svět je v on-line režimu, může se kdokoliv účastnit aukce předních aukčních domů po celém světě a vybírat bez obav podle toho, co je mu blízké, nebo podle ceny.

Obecně je asi dobré vyhnout se takovému způsobu prodeje, který vypadá jako e-shop pro kutily. Na druhé straně ale není třeba mít předsudky, a pokud něco objevíte na internetu, zkuste si autora i provenienci sami dohledat. S odborníkem se vždycky můžete poradit. Ke špičce zahraničních aukčních domů patří jména jako Christie's, ­Sotheby's, Bonhams, Phillips, Grisebach nebo Dorotheum.

Kupuji jméno, nebo obrázek?

To je těžká otázka. Rozhodnutí je na každém z vás. Pokud míníte do umění investovat, patrně si koupíte to, co je zrovna na trhu nejdražší a nejvzácnější. K informacím vás dovedou aukční katalogy a výsledky prodejů.

Grafiky často patří k milým dárkům nebo nákupům pro vlastní potěšení a pak je rozumné si koupit obrázek či téma, s nímž se vlastníkovi hezky žije nebo mu připomíná určité chvíle. Dokonce se dá říci, že i určité limitované kolekce reprodukcí, které se vydávají například při příležitosti velké retrospektivní výstavy umělce či umělkyně, mají svou významnou hodnotu a udělají spoustu radosti. Zvláště po uplynutí delšího času od takové události se mohou stát i sběratelským kouskem.

Investice do umění Stáhněte si přílohu v PDF

A protože bez konkrétních jmen se tu neobejdeme, doporučujeme například tato: Bohuslav Reynek, Josef Váchal, Josef Čapek, Vladimír Boudník, Adriena Šimotová, Květa Válová, Zdeněk Sýkora, Karel Malich, Milan Grygar, Jan Kubíček, Alena Kučerová, Dalibor Chatrný, Jan Merta, Petr Nikl nebo Vladimír Houdek. Máte-li zacíleno jen na "levný dárek", podívejte se na nabídky nejmladších autorů.

Co je to sprej?

V současné tvorbě není neobvyklá nabídka uměleckých děl v podobě sprejů na papíře, jež mají také svůj omezený náklad kusů číslovaných a podepsaných autorem (například Krištof Kintera). Autor vytvořil různé motivy, které převedl do šablon, přes něž sprejuje různými barvami na papír. Podobně vznikají například otisky válečku či jiného předmětu, které autoři rovněž omezují malým signovaným nákladem. Není to ani grafika, ani tisk, spíš nová kategorie blížící se multiplům.

Otázek bychom mohli klást ještě více a téma grafiky by nebylo vyčerpáno. Relativní cenová dostupnost grafických listů dělá z jejich nákupu ideální způsob, jak potěšit sebe i své blízké a současně podpořit umělce. A to je v dnešní době dvojnásob cenné.

Článek byl publikován ve speciální příloze Hospodářských novin Investice do umění.