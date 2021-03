Největší a historicky první realitní fond na tuzemském trhu má za sebou už 14 let fungování a spravuje majetek za 31,5 miliardy korun. ČS nemovitostní fond, řízený investiční společností REICO České spořitelny, nabízí drobným střadatelům možnost podílet se na výnosech z investic do kancelářských budov, obchodních center či průmyslových areálů, které by pro ně jinak byly nedostupné. Stejně jako ostatní realitní fondy se nyní musí vypořádávat s pandemickou krizí.

Koronavirus loni dopadl i na velké realitní projekty a mnohým nemovitostním fondům, které do té doby těžily z růstu cen a konjunktury, krize ubrala na výkonnosti. Častěji docházelo k výpadku nájmů z obchodních center a nákupních galerií, kde nájemci kvůli vládním opatřením museli na dlouhé týdny zavřít. Mnozí pak požadovali po vlastnících budov slevy, a někteří dokonce krizi neustáli. Nejistota se částečně dotkla i kanceláří.

ČS nemovitostní fond má asi 59 procent portfolia v kancelářích a více než třetinu v nákupních budovách. Jeho dvanáctiměsíční výnos ke konci září loňského roku byl 2,6 procenta, zatímco o rok dříve to bylo 4,6 procenta.

Tomáš Jandík, šéf představenstva investiční společnosti REICO, ale výkonnost fondu v covidových časech obhajuje. Podle něj je třeba se na míru zhodnocení dívat z delší perspektivy, třeba v horizontu deseti let, kdy fond dosahuje roční výkonnosti kolem tří procent. Podle Jandíka fond stále svým podílníkům slouží jako velmi konzervativní investice chránící peníze proti inflaci.