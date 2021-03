Vojenský převrat v Barmě může mít pro Česko jeden nečekaný dopad. Na tuzemském trhu si v posledních letech získala silné postavení rýže dovážená z Barmy, která je hlavním konkurentem pro rýži pěstovanou v Itálii. Politický chaos po svržení vlády Do Aun Schan Su Ťij, jež vojáci provedli 1. února, ale ohrožuje plynulost dodávek. Zároveň hrozí, že by Barma mohla ztratit výhodu bezcelních dovozů do EU, což by jednu tunu dovážené rýže zdražilo o 175 eur (asi 4600 korun). Problémy HN potvrzují všichni významní dovozci rýže.

Demonstrace v Barmě se projevují stávkami a nefunkční přepravou, protože řidiči kamionů nechtějí jezdit po ulicích, kde je rozmístěná armáda a protestující zde zároveň staví barikády. Zhroutil se i systém bezhotovostních plateb. „Přístav v Yankounu (dříve Rangún) prakticky nefunguje a nenakládá se zboží. Už dříve se navíc zvedla trojnásobně cena dopravy za jeden kontejner,“ řekl Antonín Zapletal, jednatel společnosti LA Food. Přeprava jednoho kontejneru, do něhož se vejde 25 tun rýže, za posledních několik měsíců vzrostla ze dvou na šest tisíc dolarů. To ale s převratem v Barmě nijak nesouvisí.