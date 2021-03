Když si otevřete webové stránky značky pneumatik Tomket Tires, na první pohled vás zaujmou tváře spojené s fotbalem. Nejpopulárnější kolektivní sport na světě pomáhá české firmě prorazit na zahraničních trzích. Asi nejznámějším z klubů, které Tomket sponzoruje, jsou skotští Rangers. I proto majitel podniku Radek Grill pozorně sleduje kauzu, která se strhla po zápase Evropské ligy, kde tým z Glasgow hrál proti pražské Slavii. Obránce pražského celku Ondřej Kúdela měl podle tvrzení Rangers rasisticky urazit jednoho ze soupeřů. Podle Grilla by nyní bylo nejlepší, aby Slavia věc rychle vyřešila a omluvila se. „Kúdela by se měl přiznat, hráči by si měli podat ruce a je to vyřízené,“ říká.

Incident se odehrál těsně před koncem čtvrtečního zápasu. Slávisté v tu chvíli vedli a mířili k postupu, zároveň ale museli snášet tvrdou hru Rangers, která vyústila mimo jiné ve zranění jejich brankáře. Když následně hráči Rangers začali kopat míčem do ležícího slávisty, přiběhl Kúdela a jednomu z fotbalistů tmavé pleti, Finovi Glenu Kamarovi, cosi zašeptal do ucha. Ústa si přitom zakryl rukou, takže není možné odezřít, co řekl.

Kúdela a Slavia rasismus popírají. Tvrdí, že pronesl nadávku „fuc*ing guy“ (zm*d), podle Karmary a Rangers to však mělo být „fuc*ing monkey“ (zk**vená opice). Konflikt se naplno vyhrotil po zápase. Rangers nechtěli pustit slávisty do šaten a Kúdela údajně dostal v útrobách stadionu od Kamary pěstí. Slavia se kvůli tomu obrátila na skotskou policii, Rangers zase žádají pro Slavii trest za rasismus u asociace UEFA.