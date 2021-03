Domluvit si rozhovor s podnikatelem Martinem Vohánkou je celkem jednoduché. Stačí využít formulář na webu jeho společnosti s názvem „napište řediteli“. „Lidé mi píšou jednou týdně. Je to pro mě jedna z cest, jak udržovat kontakt s realitou,“ říká většinový majitel W.A.G. payment solutions, jedné z největších firem v Evropě, která nabízí služby pro kamionové dopravce.

Známá je hlavně pod značkou Eurowag a vydělává na tom, že dopravním firmám zprostředkovává platby za mýto, financuje je nebo jim vydává palivové karty. Loni podniku vzrostl provozní zisk EBITDA na 1,4 miliardy korun.

Vohánkovi se podařilo v Česku vybudovat firmu západního střihu. A nezapomíná při tom ani na filantropii. Pravidelně podporuje organizace, které posilují hodnoty ve společnosti. Ty jsou pro něj důležité i ve firmě. „Dříve se řešilo, kdo je ve firmě na prvním místě. Já nikoho nestavím na první místo,“ říká muž, který v současnosti studuje na Harvardu.

HN: Na webu Eurowagu máte formulář, u kterého vyzýváte, ať vám lidé napíšou. Píšou vám často?

Jednou za týden.

HN: Co vám píšou?

Třetina lidí píše, že se jim něco nelíbí, a mají nějakou stížnost. Třetina píše, že se někam nemohla dovolat, a zbytek je žádost o práci nebo že mají nějaký nápad. Pokud si někdo na něco stěžuje, je to pro mě zajímavé. Je to pro mě jedna z cest, jak udržovat kontakt s realitou, a to pak okamžitě přeposílám konkrétním lidem, kterých se to týká, a ujistím se, aby to bylo rychle vyřešené. Ta výzva má smysl, proto ji na webu mám už více než deset let.

HN: Pojďme k aktuálním záležitostem. Jak vnímáte řešení pandemie koronaviru v Česku?

Chaotičnost, improvizace, až se člověk pozastavuje a říká si, proč se to děje. Souvisí to s historickým kontextem. Instituce obecně jsou zde nedozrálé a vlečeme si špatné návyky z doby minulé. Přitom se můžeme dívat okolo sebe. To je to, co dělá každá firma a každý člověk – když chodíme do školy, učíme se, když chodíme na nějaký kurz, tak se inspirujeme. Proč to nedělá naše vláda?

HN: Vláda ale říká, že to dělá. Inspiruje se údajně v Německu nebo Rakousku.