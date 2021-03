„Vyletěla pěst / Už nemohl jsem snést / Tvoje kroky vpřed a vzad,“ zpívá slovenský zpěvák Richard Müller v poněkud pozapomenutém hitu z počátku devadesátých let minulého století Slovenské tango. Refrén zní: „Slovenské tango / chvíli vpřed a chvíli vzad / jasná pravidla.“ Neexistuje lepší charakteristika současné chaotické politické situace na Slovensku, než jsou právě verše Richarda Müllera.

Jsou to právě jasná pravidla, která fungování čtyřčlenné slovenské vládní koalici premiéra Igora Matoviče chybí. Dlouhodobý spor Matovičova ega s kýmkoli, kdo by se mu dokázal postavit – a byl to právě koaliční partner a do pondělí vicepremiér Richard Sulík, kdo Matoviče dráždil nejvíce –, se vyhrotil poté, co premiér bez vědomí zbytku vlády objednal z Ruska vakcíny Sputnik V. Dvě ze čtyř stran v koalici to postavily jako zásadní problém, začala se rozpadat nejmenší z nich, partaj Za lidi, a začalo se mluvit o rekonstrukci vlády. Vicepremiérka a šéfka strany Za lidi Veronika Remišová několikrát zopakovala, že takto to dál nejde.