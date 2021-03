Když jsem poprvé dorazil do Tirschenreuthu, vyslovit název na první pokus byl podobný jazykolam jako říct bez zadrhnutí jméno proslulého alpského střediska Garmisch-Partenkirchen z opačného konce Bavorska. Méně slavné město u českých hranic si za poslední rok mediální pozornosti užilo ažaž. Na rozdíl od GaPa na ni ale nebylo v takové míře zvyklé. A zatímco o GaPa člověk většinou slýchá v souvislosti s úspěchy, okres Tirschenreuth se do titulků dostával jako hříšník či problém. Omílala se otázka: “Proč je tolik nakažených covidem-19 zrovna tady?”

Pokud rádi objevujete málo známá místa, až to situace dovolí, vyrazte tam. Ostatně z Prahy je to do Tirschenreuthu blíž než z Mnichova. Mají krásný park, historický most, útulné náměstí a hned za městem vede po bývalé trati cyklostezka krajinou rybníků. V řídce osídleném okrese jich napočítáte přes 3500. Zážitek je dívat se na ně z vyhlídky “žebřík do nebes”.