Když přišla do Česka loni na jaře koronavirová pandemie, v továrně na výrobu ocelových lahví Vítkovice Cylinders průmyslníka Jana Světlíka měli napilno. Podnik jel nonstop na čtyři směny, aby uspokojil poptávku po lahvích, do nichž se dá natlačit kyslík potřebný pro pacienty s dýchacími potížemi. „V minulých letech jsme vyráběli ročně 10 až 15 tisíc lahví, loni to bylo celkem 115 tisíc, tedy desetinásobek,“ řekl v rozhovoru pro HN Jan Světlík.

Přes raketový nárůst produkce není Světlík s loňským rokem příliš spokojený. „Poškodil nás třetí kvartál. Když pominula první vlna covidu, všichni se vrátili z home officů a zjistili, že sice pracovali, ale nic zásadního uděláno nebylo. Klienti nám ve velkém začali posunovat zakázky až na loňský čtvrtý a první kvartál letošního roku,“ ohlíží se za krizovým obdobím.