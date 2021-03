Vláda tvrdí, že pro zvládnutí koronavirové nákazy v Česku dělá všechno, co může. Minimálně v jednom důležitém ohledu to ale neplatí. Česko patří k nejhorším zemím Evropské unie ve sledování toho, zda se mezi obyvateli nešíří nové varianty viru. Jejich odhalování je přitom důležité – dosud známé nové varianty jsou výrazně nakažlivější než původní forma viru, která se koncem roku 2019 začala do světa šířit z čínského Wu-chanu. I kvůli nim teď Česko pandemii zvládá téměř nejhůř na světě. Nové varianty mohou být také odolnější vůči vakcínám, jako například už nyní známá jihoafrická mutace.

Výrazné zlepšení ve sledování mutací slíbil přitom už v lednu premiér Andrej Babiš (ANO). K jejich odhalení je nutné prozkoumat v laboratořích část pozitivních testů na covid-19. K tomu se používá sekvenování, čtení genetické informace viru, které patří do molekulární biologie. Babiš se stejně jako lídři ostatních států EU přihlásil k tomu, že Česko začne sekvenovat mnohem větší počet vzorků. Jenže nezačalo.