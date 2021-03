Vláda bude usilovat o to, aby nouzový stav kvůli boji s koronavirovou nákazou pokračoval i po 28. březnu. Vicepremiér za ČSSD Jan Hamáček v neděli nejprve prohlásil, že se ministři shodují na prodloužení nejméně o 14 dní. Další vicepremiérka, Alena Schillerová (za ANO), následně uvedla, že vláda po sněmovně bude nejspíš chtít ještě více. „Domluvili jsme se, že požádáme pravděpodobně o celých 30 dnů,“ řekla v České televizi.

Hamáček věří, že prodloužení nouzového stavu o dva týdny do 11. dubna by mohlo stačit k tomu, aby denní přírůstky nakažených klesly pod pět tisíc. Pak by vláda mohla zmírnit přísná opatření, například zákaz cestování mezi okresy. Dál by mohla postupovat podle pandemického zákona. „Myslím, že to je nejrealističtější výhled,“ řekl Hamáček v televizi Prima. Vláda by žádost o prodloužení nouzového stavu měla zformulovat v pondělí, poslanci by o ní hlasovali v pátek.