Už je to tu zase, už se zase někdo bojí o generálního ředitele ČT, řeknou si nejspíš kritici stávajícího fungování Kavčích hor po přečtení tohoto komentáře. Veřejná služba na jednu stranu skutečně nestojí a nepadá s jedním nejvyšším manažerem. Jenže způsob a odůvodnění jeho případného pádu napoví, jestli se v této zemi dodržují pravidla hry.

Za prvé, v několika posledních letech je ve sněmovně zřejmá změna atmosféry ve vztahu k ČT. Začalo to původně migrační krizí, kdy se části politického spektra nelíbilo, jak Kavčí hory informují o uprchlících. Pak se přidali poslanci vládního hnutí ANO, jimž se pro změnu nelíbilo, jak se reportéři ČT věnují kauzám Andreje Babiše. Začali proto zpochybňovat televizi přes její hospodaření, ačkoliv dříve námitky neměli. A k tomu poslanci SPD navrhují zrušit celý systém financování ČT přes televizní poplatky a převést ji na státní příspěvkovou organizaci.

Za druhé, ani Petr Dvořák ani ČT nejsou nekritizovatelní. ČT dělá chyby – a kdyby to tak nebylo, bylo by to při objemu její činnosti divné. Ani já neskáču nadšením z toho, jak se některé televizní tváře prezentují na sociálních sítích, protože kvůli jejich příspěvkům potom vznikají zbytečné kulturní války. Považoval jsem za nešťastné, jak pořad 168 hodin zacházel se známým urážlivým výrokem ministryně práce o předsedovi vlády. Jenže zároveň netoužím s vaničkou vylévat i dítě.