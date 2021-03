Tento týden jsme se mohli bavit o nových procesorech. Intel představil jedenáctou generaci procesorů Core pro stolní počítače, které podle prvních zpráv nabízejí zajímavý výkon i technologie. Místo toho ale na sebe strhl pozornost marketing. Mohlo by to vlastně být vtipné.

Apple před pár měsíci vytáhl svůj výborný koncept reklam PC vs. Mac, aby ukázal, jak rychlé jsou nové počítače s čipy Apple M1. Intel nyní zareagoval tím, že najal herce, který v původních reklamách z roku 2006 představoval mladistvý Mac plný života a zábavy, a nechal ho žasnout nad úžasnými pokroky ve světě PC, zatímco Macy jsou stále stejné, jen jinak šedivé.

Zní to podezřele? Intel se snaží o lifestylovou kampaň, ale založil ji na věcech, které jsou staré několik let, stejně jako výrobní procesy, které Intel používá k výrobě nejnovějších procesorů. Jedinou novou věcí, kterou reklamy ukazují, je druhá obrazovka na Zenbooku Duo, což je vizuálně nepochybně atraktivní záležitost, o jejím praktickém přínosu se ale vedou vášnivé akademické debaty. A v důsledku by ďáblův advokát mohl tvrdit, že Apple má touchbar, který je vlastně totéž, jen menší – dotyková obrazovka pod hlavním displejem. Jinak Intel láká na větší rozmanitost barev a tvarů konstrukcí včetně možnosti přeměnit notebook na tablet přetočením displeje.

Reklamní kampaň stejného ražení už ostatně Intel použil, když chtěl zvrátit trend stále klesajících prodejů PC. Obrat ale přinesla až pandemie a čest PC světa hájily herní notebooky a desktopy, kterým Intel také věnoval jeden klip. Jediným vtipným momentem v reklamách Intelu je hláška o donglu ve spojení s iPadem, i když moderní ultrabooky se dvěma USB-C konektory jsou na tom dost podobně. Apple měl před lety mnohem silnější munici a dokázal reklamy udělat mnohem lépe. Intel vsadil jen na to, že Applu přetáhl herce. A celá reklama začíná nepřesvědčivým „Já jsem… Justin, opravdový člověk provádějící skutečné srovnání…“ Pokud na tohle někdo skočí, dobře mu tak. Všech pět klipů můžete prozkoumat na YouTube kanálu Intelu.

Co Intel neukázal, jsou technologie, které by čipy od Applu dokázaly převálcovat. Intel je nemá. Přešlapování na místě, byť v mnoha ohledech úspěšné, dokazují právě nové čipy pro stolní počítače s označením Rocket Lake. Nemohly samozřejmě přijít v lepší okamžik než týden poté, co jsem si koupil nový procesor. Útěchou mi budiž, že novinka je sice o trochu rychlejší, ale o polovinu dražší. Schopnost Intelu pravidelně zvedat výkon na stejné výrobní technologii, a to už více než pět let, je nicméně fascinující.

V případě jedenácté generace procesorů Core pro desktopy vzal Intel architekturu čipů vyvinutou pro 10nm proces, který firma využívá u méně výkonných procesorů pro notebooky, a přenesl ji na starší výrobní proces. Výsledkem je optimalizace výkonu, ale také ztráta dvou procesorových jader u nejvyššího modelu Core i9. Z marketingového pohledu je to dost značná nevýhra – konkurenční AMD hází zákazníkům procesorová jádra vidlemi, a to při modernějším výrobním procesu.

Pokud to chcete v číslech, nejvyšší model procesoru od AMD má 16 jader, novinka od Intelu polovinu. Intel ale svůj nejvýkonnější procesor nabízí levněji než AMD. Zajímavé bude, až se ven dostanou nezávislé recenze, což bude v den zahájení prodeje, 30. března. Intel má rozhodně šanci vzít si zpět korunu pro nejvýkonnější herní procesor, protože ve hrách stále rozhoduje maximální výkon menšího počtu jader. V předstihu měl server AnandTech možnost otestovat procesor Core i7 11700K a nedopadlo to pro Intel optimálně – v přepočtu na jedno jádro je Intel o trochu pomalejší než AMD a hlavně má na stejný výkon vyšší spotřebu. A protože nových procesorů je málo, mohou být starší čipy 10. generace stále nejrozumnější volbou, což mé spořivé duši dělá radost.

Ještě se musíme vrátit k Applu. Ten se chystá představit novinky, ukazuje se ale, že i nejostřílenější leakeři se mohou splést. 23. března Apple mít akci nebude, místo toho si Jon Prosser bude holit obočí jako pokání.

Falešná pozvánka na akci Applu plná holicích strojků Foto: Jon Prosser, FRONT PAGE TECH

A OnePlus bude mít volný prostor představit poslední zbytky informací o novém telefonu, o kterém už prozradil skoro všechno. Apple pak představí novinky v dubnu a nebude to prý apríl. Jen se údajně nedočkáme nové generace obyčejných AirPodů. Analytik Kuo původně hlásil, že se jich dočkáme v první polovině roku, ale údajně došlo ke zpoždění ve výrobě, takže na trh zamíří nejspíše spolu s novými iPhony. Je možné i to, že Apple nechce riskovat nedostatek zboží v obchodech a počká raději na druhou půlku roku, kdy by se měly dodávky polovodičových součástek srovnat s poptávkou.

Apple mimochodem po iMacu Pro přestává vyrábět ještě další produkt – končí s neúspěšnou chytrou reprosoustavou Apple Home, která sice neměla špatný zvuk, ale kvůli vysoké ceně se nedokázala prosadit proti záplavě levných zařízení Amazon Echo a Google Home. Apple místo toho nadále nabízí Apple HomePod mini, který se v Česku prodává neoficiálně za 3490 korun, v oficiálním on-line obchodu Applu ani u premium resellerů v nabídce není.

Mám? Nemám? Podíváme se do Číny. Honor a Huawei stále bojují o evropský trh. Honor se osamostatnil, a tak připravuje nové telefony se službami od Googlu. Fanoušci se na ně nepochybně těší a já jsem na ně profesionálně zvědavý. Mezitím se Honor pochlubil tím, že se stal jedničkou na českém trhu nositelných zařízení díky levným náramkům a sluchátkům. V Česku se Honoru v této oblasti enormně daří, ČR je třetí největší trh Honoru nejen v Evropě, ale globálně. Přiznám se, že bych čekal větší prodeje Xiaomi Mi Bandu, což naznačuje Heureka i Alza, ale oficiální čísla nemám.

Huawei dál bojuje se sankcemi, a tak chce vydělávat na patentech. Firma se označila za největšího technického přispěvatele ke standardům 5G, což není nereálné. Huawei drží 25 let od podání první patentové přihlášky 100 tisíc patentů v oblasti telekomunikací. Nyní hodlá začít vybírat licenční poplatky s cenou maximálně 2,5 dolaru z hodnoty prodaného telefonu. Očekává, že z licenčních poplatků do roku 2021 obdrží 1,2 až 1,3 miliardy dolarů.

Z aktuálních zpráv tu máme ještě herní okénko: Microsoft pokračuje v posilování služby Game Pass pro PC. Nově do ní přidal – bez zvýšení ceny – předplatné EA Play, které bylo doposud součástí služby Xbox Game Pass pro konzole. A Electronic Arts do tohoto předplatného přidalo hru Star Wars: Squadrons, která je docela populární. O tom, že do nabídky Game Passu přibyla kompletní nabídka Bethesdy, už jsme psali.

Sony proti tomu představilo novou generaci ovladače pro chystaný systém virtuální reality. Bude vypadat úplně jinak než tyčky s koulí na konci. Nabídne adaptivní hmatovou odezvu a spouště se stupňujícím se odporem. Pozná, kde má uživatel prsty, a bude snazší ho sledovat v prostoru. Hodně připomíná ovladače ze systému Valve Index. Už aby se objevil celý i s PS5. Ale jak říká Petr Bena z Alzy, konzolí bude málo celý rok.

Nejúspěšnější článek týdne se týkal Googlu. Ten možná v předtuše kritiky toho, kolik informací sbírá o uživatelích, představil nové on-line kurzy, které mají u přijímacích pohovorů v Googlu a dalších firmách stejnou váhu jako bakalářské studium. Kurzy stojí jen pár tisíc korun, trvají půl roku a absolvovat je lze i z Česka.

Pozornost si zaslouží i pěkný monitor značky Philips. Jednak je obrovský, má 40“ úhlopříčku, ale hlavně má v sobě integrovanou slušnou webkameru s podporou služby Windows Hello a ještě funguje jako dokovací stanice. Pro domácí kancelář ideál.

Odemknutý tento týden nabízím výlet do herního světa a do světa knižního v jednom. Komiks a „artbook“ věnovaný Cyberpunku by byl zajímavý sám o sobě, takhle ale papírové artefakty ukazují, o kolik lepší měl Cyberpunk být a o kolik lepší ještě být může, až ho vývojáři opraví a přidají nějaké změny.