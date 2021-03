Čím dál častěji se lze dočíst, že musíme vydržet do Velikonoc, do konce dubna nebo až budeme proočkovaní, ale prostě vydržet. A pak... a pak se, jak doufáme, všechno vrátí do normálu. Ale nevrátí. Představa, že musíme zatnout zuby a překonat tohle slzavé údolí a pak už bude všechno jako dřív, je mylná. A hlavně je škodlivá, protože vede k nesprávnému chování a snižuje šanci na lepší život teď i po skončení koronakrize.

My dnes totiž jen doufáme, že celá koronavirová krize už brzy skončí, ve skutečnosti ale vůbec nevíme kdy. A klidně to může trvat ještě další rok či dva. Vždyť si vzpomeňte, jak už loni v červenci jsme měli pocit, že je konec. Pak si někteří mysleli – a snad i vláda –, že konec bude o Vánocích. A máme březen a konec je stále nejistý. Může přijít nová mutace, nový virus, jiné překvapení.

Je čas přemýšlet o změně

Co je ale důležité, až ta krize přece jen jednou skončí, svět určitě nebude jako dřív. Spousta věcí se změní v práci, doma, ve školách. V životě. Mnoho podniků, které nyní drží nad vodou jen dotace, zkrachuje. Těžko si představit, že bude obnovena činnost všech živnostníků, cestovek, hotelů, restaurací či mnoha jiných podniků, kterým teď chybí zakázky. Lidé totiž změnili své návyky a nikdo neví, zda se vrátí ke svým zvykům „před koronou“. Mnozí začali vařit, péct, cvičit doma a našli v tom zalíbení, pořídili si psy a kočky. Při cestování budou lidé opatrnější apod. Jistě se trvale zvýší podíl práce z domova, více se budou využívat vyzkoušené benefity výpočetní a komunikační techniky. Změní se mnoho aspektů mezilidských vztahů, neboť dlouhodobé odloučení, nebo naopak společné trávení času mnohdy vztahy utužilo, jinde naopak zcela rozvrátilo.